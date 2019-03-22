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Для проведення першого гендерного аудиту в МЗС України шукають консультантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Гендерний аудит у Міністерстві закордонних справ України триватиме рік. Наразі триває пошук міжнародних та національних консультантів, які будуть залучені до реалізації аудиту в міністерстві. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України у відповідь на запит.

Для проведення першого гендерного аудиту в МЗС України шукають консультантів

“У 2018 році Міністерство закордонних справ України приєдналось до міжнародного руху за гендерну рівність #HeForShe та взяло на себе зобов’язання провести гендерний аудит у 2019 році. МЗС України стало першим в Україні органом виконавчої влади, де буде проведений гендерний аудит”, — нагадали у відомстві.

У МЗС зазначили, що метою такого кроку є підтвердження зобов’язань України у сфері забезпечення прав людини та відданість курсу на досягнення гендерної рівності.

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Проведення гендерного аудиту, який є ефективним механізмом здійснення оцінки ситуації у сфері забезпечення рівності жінок і чоловіків у конкретних галузях, сприятиме повній реалізації цих принципів у системі дипломатичної служби, призначенню жінок на високі і відповідальні посади, їх участі переговорних процесах, спрямованих на підтримання миру та стабільності у світі, пишуть в міністерстві.

Зазначається, що проведення такого аудиту має долучити Україну до кола світових країн, лідери яких активно підтримують рівність між чоловіками і жінками.

“Аудит проводиться у співпраці з Представництвом ООН Жінки в Україні, зараз триває пошук міжнародних та національних консультантів, які будуть залучені до реалізації аудиту в міністерстві. Триватиме гендерний аудит рік, а його результатами мають стати рекомендації для МЗС України, спрямовані на досягнення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в системі дипломатичної служби”, — зазначили в Міністерстві.

Нагадаємо, минулого року в МЗС оголосили, що у 2019 році у Міністерстві у співпраці з Представництвом ООН Жінки буде проведено гендерний аудит.

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