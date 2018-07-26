Для полтавців будують 20 нових футбольних міні-полів

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КИЇВ. 26 липня. УНН. У 2018 році на території Полтавської області заплановано побудувати 20 спортивних майданчиків зі штучним покриттям для гри в міні-футбол. Про це УНН повідомили у Полтавській ОДА.

Розмір полів — 22 м на 42 м, уточнили в ОДА.

“Стадія готовності основ для влаштування даних майданчиків буде перевірена членами постійної комісії Полтавської обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму до 31 липня 2018 року”, — повідомили у облдержадміністрації.

Будівництво футбольних міні-полів здійснюється у відповідності до Обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки, додали в Полтавській ОДА.

Зауважимо, що міні-майданчики для футболу наразі будуються чи не в кожному регіоні України.

У столиці, зокрема, зводять 66 таких об’єктів, у Дніпропетровській області — 23.

Поля будуть в рамках реалізації державної програми за кошти, як центрального так і місцевих бюджетів.

Як раніше заявив президент Федерації футболу Андрій Павелко, за три роки у планах ФФУ “збудувати стільки полів, скільки було зведено за всі попередні роки незалежності Україні”.

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