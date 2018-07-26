Для полтавчан строят 20 новых футбольных мини-полей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В 2018 году на территории Полтавской области запланировано построить 20 спортивных площадок с искусственным покрытием для игры в мини-футбол. Об этом УНН сообщили в Полтавской ОГА.
Размер полей - 22 м на 42 м, уточнили в ОГА.
"Стадия готовности основ для устройства данных площадок будет проверена членами постоянной комиссии Полтавского областного совета по вопросам молодежной политики, спорта и туризма в 31 июля 2018 года", - сообщили в облгосадминистрации.
Строительство футбольных мини-полей осуществляется в соответствии с областной программой развития физической культуры и спорта на 2017-2020 годы, добавили в Полтавской ОГА.
Заметим, что мини-площадки для футбола сейчас строятся чуть ли не в каждом регионе Украины.
В столице, в частности, строят 66 таких объектов, в Днепропетровской области - 23.
Поля будут в рамках реализации государственной программы за счет средств, как центрального так и местных бюджетов.
Как ранее заявил президент Федерации футбола Андрей Павелко, за три года в планах ФФУ "построить столько полей, сколько было построено за все предыдущие годы независимости Украины".