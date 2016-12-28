Для медиків у Кропивницькому за 3 млн грн облаштують багатоквартирний будинок
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Три млн гривень витратять на облаштування багатоквартирного житлового будинку для медичних працівників у Кропивницькому у 2017 році. Про це під час підсумкової прес-конференції поінформував міський голова Андрій Райкович, передає кореспондент УНН.
“Для медиків міста ми будемо реконструювати господарське приміщення під житловий будинок, вартість — 3 млн гривень. Це 21 квартира для медиків. Плануємо, що це будуть відомчі квартири тільки для сімей лікарів, їх необхідно залучати, запрошувати до нас у місто, щоб рівень медичного обслуговування був достойним”, — повідомив А.Райкович.
Також він додав, що наступного року в обласному центрі продовжать будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова. Цей 54-квартирний житловий будинок будується за кошти міської ради для тих містян, які стоять у квартирній черзі, зокрема для учасників бойових дій та інших пільгових категорій.