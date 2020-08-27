Для Київщини випустили штормове попередження

“За даними Укргідрометцентру, у Київській області в найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 серпня гроза, пориви вітру 15-20 м/с”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у найближчі три доби, 28-30 серпня, в Україні опадів не прогнозується, лише у п’ятницю у північних і східних областях місцями невеликий короткочасний дощ. На вихідних же очікується поступове підвищення температури.