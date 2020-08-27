Для Киевской области выпустили штормовое предупреждение

"По данным Укргидрометцентра, в Киевской области в ближайшие часы и до конца суток 27 августа гроза, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие трое суток, 28-30 августа, в Украине осадков не прогнозируется, лишь в пятницу в северных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь. На выходных же ожидается постепенное повышение температуры.