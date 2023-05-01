Для фінансування доплат військовим: в Україні хочуть запровадити додатковий податок на алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Верховна Рада пропонує запровадити акцизний податок з мінімальних роздрібних цін на алкоголь, пише УНН з посиланням на картку законопроекту.
Деталі
Як зазначає автор законопроєкту Георгій Мазурашу, відповідний проект дасть Держбюджету додаткові мільярди на виплати військовим під час воєнного стану.
Цитата
“Проста законодавча ініціатива, яка принесе в бюджет додаткові мільярди на виплати військовим (а після війни - на реабілітаційно-спортивну та фізкультурно-оздоровчу інфраструктуру) - через запровадження акцизного податку 10% на алкоголь”, – повідомив він.
Доповнення
В Україні хочуть ввести податок на солодкі газовані напої.