Для допиту В.Януковича з екс-беркутівцями можуть встановити відеозв'язок із СІЗО - С.Горбатюк
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Для проведення відеодопиту колишнього президента України Віктора Януковича можуть встановити відеозв'язок із екс-беркутівцями із Лук'янівського СІЗО. Про це повідомив керівник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в ефірі телеканалу "112 Україна", передає УНН.
"Для можливості проведення допиту, наскільки відомо, організовується можливість відеоконференції з СІЗО. Якщо (беркутівцям – ред.) не вдасться виїхати, то, можливо, через відеоконференцію, але все ж таки відбудеться допит. Треба підкреслити, що у цьому випадку ініціатива виключно суду, тому що це відбувається вже судовий процес", - повідомив С.Горбатюк.
Він також зазначив, що представники прокуратури вказували, що Януковича треба спочатку допитати, як підозрюваного. Однак суд задовольнив рішення про перший допит екс-президента у якості свідка задля об’єктивності та "підтвердження принципу змагальності".
С.Горбатюк сподівається, що допит Януковича відбудеться цього понеділка, адже заходи прийняті.
"...Хоча, звичайно, загроза того, що цього разу щось завадить є, але все ж таки сподіваюсь, що цей допит буде", - сказав С.Горбатюк.
Як повідомляв УНН, 25 листопада Святошинський районний суд Києва вирішив перенести відеодопит екс-президента України Віктора Януковича у справі Майдану на 28 листопада.
Нагадаємо, 25 листопада до Святошинського районного суду, де очікувався відеодопит екс-президента України Віктора Януковича у справі Майдану, не були доставлені екс-беркутівці через блокування Лук'янівського СІЗО.