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Для допроса В.Януковича с экс-беркутовцами могут установить видеосвязь из СИЗО - С.Горбатюк

Киев • УНН

 • 10541 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Для проведения видеодопроса бывшего президента Украины Виктора Януковича могут установить видеосвязь с экс-беркутовцами из Лукьяновского СИЗО. Об этом сообщил руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.

Для допроса В.Януковича с экс-беркутовцами могут установить видеосвязь из СИЗО - С.Горбатюк

"Для возможности проведения допроса, насколько известно, организуется возможность видеоконференции из СИЗО. Если (беркутовцам - ред.) не удастся выехать, то, возможно, через видеоконференцию, но все же состоится допрос. Надо подчеркнуть, что в этом случае инициатива исключительно суда, потому что это происходит уже судебный процесс", - сообщил С.Горбатюк.

Он также отметил, что представители прокуратуры указывали, что В.Януковича нужно сначала допросить, как подозреваемого. Однако суд удовлетворил решение о первом допросе экс-президента в качестве свидетеля для объективности и "подтверждения принципа состязательности".

С.Горбатюк надеется, что допрос В.Януковича состоится в этот понедельник, поскольку меры приняли.

"... Хотя, конечно, угроза того, что на этот раз что-то помешает есть, но все же надеюсь, что этот допрос будет", - сказал С.Горбатюк.

Как сообщал УНН, 25 ноября Святошинский районный суд Киева решил перенести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о Майдане на 28 ноября.

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