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Для браконьєрів-рибалок збираються значно підвищити штрафи

Київ • УНН

 • 21051 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Для браконьєрів-рибалок значно підвищать штрафи, у комітеті Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування вже розглянули відповідний законопроект. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передає УНН.

Для браконьєрів-рибалок збираються значно підвищити штрафи

"Днями Комітет ВРУ з питань екологічної політики та природокористування розглянув законопроект, який підвищує штрафи за порушення правил рибальства та шкоду середовищу існування біоресурсів. Зараз цей проект готується до другого читання, розглядаються останні правки", - вказав він.

Зі слів Мальованого, у 2020 році в Україні діють штрафи, затверджені ще у 2003 році. "Наприклад, порушення правил рибальства карається штрафом від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів (який зараз 17 грн). Кого може стримати таке "покарання"?" – написав голова інспекції.

Законопроект збільшує суми покарань за різні порушення, які призводять до шкоди водним екосистемам.

"Новий проект закону значно підвищує ці штрафи:

  • За порушення правил рибальства – 680 – 2550 гривень.
  • За використання заборонених знарядь вилову під час рибальства, приховування обсягів вилучення водних біоресурсів під час спеціального використання водних біоресурсів, тобто грубі порушення – 3400 – 8500 гривень.
  • Порушення вимог щодо охорони червонокнижних видів – 1700 – 3400 гривень.
  • Перевищення затверджених лімітів, часток добування (вилову) використання природних ресурсів – 1700 – 5100 гривень.
  • За засмічення водойм та порушення водоохоронного режиму – 1700 – 3400 гривень", – деталізував Мальований.

Проект закону також вводить право інспекторів ДЕІ використовувати транспорт, який належить громадським інспекторам.

Нагадаємо, на Житомирщині виявили мор риби на понад 900 тис. гривень.

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