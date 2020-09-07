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Для браконьеров-рыбаков собираются значительно повысить штрафы

Киев • УНН

 • 21051 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Для браконьеров-рыбаков значительно повысят штрафы, в комитете Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования уже рассмотрели соответствующий законопроект. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, передает УНН.

Для браконьеров-рыбаков собираются значительно повысить штрафы

"На днях Комитет ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрел законопроект, повышающий штрафы за нарушение правил рыболовства и вред среде обитания биоресурсов. Сейчас этот проект готовится ко второму чтению, рассматриваются последние правки", - отметил он.

По словам Малеваного, в 2020 году в Украине действуют штрафы, утвержденные еще в 2003 году. "Например, нарушение правил рыболовства наказывается штрафом от двух до десяти необлагаемых минимумов (который сейчас 17 грн). Кого может сдержать такое "наказание"?" - написал глава инспекции.

Законопроект увеличивает суммы наказаний за различные нарушения, которые приводят к вреду водным экосистемам.

"Новый проект закона значительно повышает эти штрафы:

  • За нарушение правил рыболовства - 680 - 2550 гривен.
  • При использовании запрещенных орудий лова при рыболовства, сокрытии объемов изъятия водных биоресурсов во время специального использования водных биоресурсов, то есть грубые нарушения - 3400 - 8500 гривен.
  • Нарушение требований по охране краснокнижных видов - 1700 - 3400 гривен.
  • Превышение утвержденных лимитов, долей добычи (вылова) использование природных ресурсов - 1700 - 5100 гривен.
  • За засорение водоемов и нарушение водоохранного режима - 1700 - 3400 гривен", - детализировал Малеваный.

Проект закона также вводит право инспекторов ГЭИ использовать транспорт, который принадлежит общественным инспекторам.

Напомним, в Житомирской области обнаружили мор рыбы на более чем 900 тыс. гривен.

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