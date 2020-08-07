Для боротьби зі злочинністю у Мемфісі та Сент-Луїсі задіють федеральні сили США

ukru
18:42 • 26326 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 56618 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 74248 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 108554 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 115467 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115236 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 149460 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124775 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124516 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123775 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 86547 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 99041 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 106486 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 105249 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 97151 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 68763 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 97134 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 74767 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 149456 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 115964 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 49036 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 56706 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107262 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125583 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125018 перегляди
Актуальне
Для боротьби зі злочинністю у Мемфісі та Сент-Луїсі задіють федеральні сили США

Для боротьби зі злочинністю у Мемфісі та Сент-Луїсі задіють федеральні сили США

Київ • УНН

 • 18196 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Співробітники федеральних правоохоронних органів будуть направлені для боротьби зі злочинністю в американські міста Мемфіс (штат Теннессі) і Сент-Луїс (штат Міссурі) в рамках операції з протидії насильницьким злочинам Legend. Про це йдеться в опублікованій в четвер на сайті Мін’юсту США заяві глави відомства і Генерального прокурора Вільяма Барра, інформує УНН.

“Сьогодні ми розширили операцію Legend на Мемфіс і Сент-Луїс — два міста, які переживають зростання (кількості) насильницьких злочинів, які жоден з жителів цих міст не повинен сприймати як частину повсякденного життя”, — сказав міністр.

Відзначається, що в порівнянні з 2019 роком кількість вбивств в Мемфісі збільшилася більш ніж на 49%, в Сент-Луїсі — майже на 34%. Щоб допомогти цим містам в ситуації, що склалася, влада США направить туди федеральних співробітників Управління по боротьбі з наркотиками, Бюро з контролю за алкогольними напоями, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами та інших установ, а також виділить додаткові кошти на боротьбу зі злочинністю.

Про запуск операції Legend в Канзас-сіті (штат Міссурі) було оголошено 8 липня. Вона названа на честь Ледженд Таліферро — чотирирічного хлопчика, якого застрелили в цьому місті.

Довідка: як вказував Мін’юст, операція покликана “об’єднати федеральні і місцеві ресурси” для протистояння насильству. Після цього президент США Дональд Трамп повідомив, що направляє в рамках Legend додаткові федеральні сили для боротьби з розгулом злочинності в інші американські міста, зокрема, в Чикаго (штат Іллінойс) і Альбукерке (штат Нью-Мексико).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92