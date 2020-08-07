Для боротьби зі злочинністю у Мемфісі та Сент-Луїсі задіють федеральні сили США

“Сьогодні ми розширили операцію Legend на Мемфіс і Сент-Луїс — два міста, які переживають зростання (кількості) насильницьких злочинів, які жоден з жителів цих міст не повинен сприймати як частину повсякденного життя”, — сказав міністр.

Відзначається, що в порівнянні з 2019 роком кількість вбивств в Мемфісі збільшилася більш ніж на 49%, в Сент-Луїсі — майже на 34%. Щоб допомогти цим містам в ситуації, що склалася, влада США направить туди федеральних співробітників Управління по боротьбі з наркотиками, Бюро з контролю за алкогольними напоями, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами та інших установ, а також виділить додаткові кошти на боротьбу зі злочинністю.

Про запуск операції Legend в Канзас-сіті (штат Міссурі) було оголошено 8 липня. Вона названа на честь Ледженд Таліферро — чотирирічного хлопчика, якого застрелили в цьому місті.

Довідка: як вказував Мін’юст, операція покликана “об’єднати федеральні і місцеві ресурси” для протистояння насильству. Після цього президент США Дональд Трамп повідомив, що направляє в рамках Legend додаткові федеральні сили для боротьби з розгулом злочинності в інші американські міста, зокрема, в Чикаго (штат Іллінойс) і Альбукерке (штат Нью-Мексико).