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Для боротьби з АЧС необхідно внести зміни до законодавства щодо ідентифікації тварин - нардеп

Для боротьби з АЧС необхідно внести зміни до законодавства щодо ідентифікації тварин - нардеп

Київ • УНН

 • 15301 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Для боротьби з африканською чумою свиней в Україні необхідно мобілізувати усі можливі ресурси в країні, зокрема, профільні асоціації, правоохоронців, депутатів і контролерів, а також внести зміни до чинного законодавства щодо ідентифікації тварин. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.

"З початком року, ситуація із АЧС в Україні, не просто не змінилася на краще, а схоже, помітно погіршилася. Стрічки ЗМІ щоденно рясніють даними про нові випадки африканської чуми та знищення поголів’я. Примітно, що наразі значно в цій темі активізувалися правоохоронці, які все ж почали відкривати кримінальні провадження за порушення санітарних норм та допущення епідемії", - написав С.Тригубенко.

Однак, нардеп зазначає, що стабілізувати ситуацію з частими випадками АЧС так і не вдається.

"Штрафи за такі проступки мізерні, але й змушувати за цю біду в країні платити селян – теж не правильно. Штрафувати і притягати до ще більш суворих покарань треба посадовців, які не можуть впоратися з проблемою вже майже два роки. Більше того, не можуть хоча б мінімально стабілізувати ситуацію. До всього, додалися ще й випадки виявлення продажу зараженої свинини у магазинах.

Все це – зона відповідальності одного, вже по-новому реформованого, органу – Держпродспоживслужби на чолі із В.Лапою", - зауважив С.Тригубенко.

Нардеп наголошує, що для боротьби із АЧС потрібно мобілізувати всі можливі ресурси та внести зміни до законодавства, зокрема, щодо ідентифікації тварин.

"Чому до цього не мобілізовані усі можливі ресурси в країні, - профільні асоціації, правоохоронців, депутатів і контролерів – сказати важко. Насправді, зробити треба хоча б одне – має на 100% запрацювати ідентифікація поголів’я. Великі фермерства і підприємства своїх тварин ідентифікують і сьогодні, однак, коли йдеться про дрібні домогосподарства, там все набагато гірше.

Якщо, для початку, швидко приймемо зміни до відповідних законів та усі без виключення тварини будуть марковані, зможемо краще контролювати ситуацію. Тож чекаємо, коли Держпродспоживслужба представить відповідний документ у зал. Затягувати далі ніяк не можна", - наголосив С.Тригубенко.

Нагадаємо, у магазині “Наша ряба” на Луганщині продавали заражену АЧС свинину.

Також нагадаємо, за словами віце-президента Асоціації свинарів України Оксани Юрченко, в Україні неконтрольована ситуація з АЧС, бо не працює ідентифікація тварин.

Як відомо, більше 26 тис. свиней знищили у 2016 році в Україні через АЧС.

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