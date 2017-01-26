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Для борьбы с АЧС необходимо внести изменения в законодательство относительно идентификации животных - нардеп

Для борьбы с АЧС необходимо внести изменения в законодательство относительно идентификации животных - нардеп

Киев • УНН

 • 15300 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Для борьбы с африканской чумой свиней в Украине необходимо мобилизовать все возможные ресурсы в стране, в частности, профильные ассоциации, правоохранителей, депутатов и контроллеров, а также внести изменения в действующее законодательство по идентификации животных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.

"С началом года, ситуация с АЧС в Украине, не просто не изменилась к лучшему, а похоже, заметно ухудшилась. Ленты СМИ ежедневно пестрят данными о новых случаях африканской чумы и уничтожения поголовья. Примечательно, что сейчас значительно в этой теме активизировались правоохранители , которые все же начали открывать уголовные производства за нарушение санитарных норм и допущение эпидемии ", - написал С.Тригубенко.

Однако, нардеп отмечает, что стабилизировать ситуацию с участившимися случаями АЧС так и не удается.

"Штрафы за такие проступки мизерные, но и заставлять за эту беду в стране платить селян - тоже не правильно. Штрафовать и привлекать к еще более суровым наказаниям надо должностных лиц, которые не могут справиться с проблемой уже почти два года. Более того, не могут хотя бы минимально стабилизировать ситуацию. Ко всему добавились еще и случаи выявления продажи зараженной свинины в магазинах.

Все это - зона ответственности одного, уже по-новому реформированного, органа - Госпродпотребслужбы во главе с В.Лапа ", - отметил С.Тригубенко.

Нардеп отмечает, что для борьбы с АЧС нужно мобилизовать все возможные ресурсы и внести изменения в законодательство, в частности, идентификации животных.

"Почему до этого не мобилизованы все возможные ресурсы в стране, - профильные ассоциации, правоохранителей, депутатов и контроллеров - сказать трудно. На самом деле, сделать надо хотя бы одно - должна 100% заработать идентификация поголовья. Большие фермерства и предприятия своих животных идентифицируют и сегодня, однако, когда речь идет о мелких домохозяйства, там все гораздо хуже.

Если, для начала, быстро примем изменения в соответствующие законы и все без исключения животные будут маркированы, сможем лучше контролировать ситуацию. Поэтому ждем, когда Госпродпотребслужба представит соответствующий документ в зал. Затягивать дальше никак нельзя ", - подчеркнул С.Тригубенко.

Напомним, в магазине "Наша ряба" в Луганской области продавали зараженную АЧС свинину .

Также напомним, по словам вице-президента Ассоциации свиноводов Украины Оксаны Юрченко, в Украине неконтролируемая ситуация с АЧС, так не работает идентификация животных .

Как известно, более 26 тыс. свиней уничтожили в 2016 году в Украине из-за АЧС .

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