Діючі чемпіони світу зазнали поразки на старті ЧС-2018

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Мексика здобула історичну перемогу в своєму стартовому матчі на чемпіонаті світу ФІФА-2018. На стадіоні “Лужники” мексиканці переграли свого суперника по групі F — чинного чемпіона світу збірну Німеччини з рахунком 1:0, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

План Хуана Карлоса Осоріо не дав осічки: “триколірні” повністю віддали ініціативу супернику, відповідаючи гострими контратаками, і саме після одного з таких випадів гравець голландського “ПСВ” Ірвінг Лосано відправив м’яч у сітку воріт німців.

Після пропущеного м’яча підопічні Йоахіма Льова посилили тиск на ворота суперника, і Тоні Кроос був близький до успіху, але після його удару зі штрафного м’яч влучив у поперечину. Німці атакували весь матч, але так і не зуміли розпечатати ворота мексиканців.

Варто відзначити, що вперше у своїй історії збірна Німеччини програла свій стартовий матч на світовій першості в ранзі чинного чемпіона світу. На ЧС-1958 німці обіграли Аргентину 3:1, на ЧС-1978 зіграли внічию з Польщею 0:0, а на ЧС-1994 виграли у Болівії 1:0.

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