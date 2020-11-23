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Дії швейцарської сторони по відношенню до української збірної з футболу дискримінаційні, — юрист

Дії швейцарської сторони по відношенню до української збірної з футболу дискримінаційні, — юрист

Київ • УНН

 • 15136 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. 17 листопада сталася безпрецедентна подія в історії світового і українського футболу — скасування останнього матчу елітної групи А4 Ліги націй “Україна — Швейцарія”. Остаточне рішення по ситуації повинен прийняти УЄФА, ухваливши або перегравання, або жеребкування, або технічну поразку однієї з команд, якщо її провина буде доведена. Юридичну оцінку тому, що сталося в Швейцарії, дав адвокат ГС “УАФ”, президент Асоціації правників України, експерт зі спортивного права і арбітражу Денис Бугай, пише видання “ДС”, передає УНН.

По-перше, каже юрист, можна констатувати, що місцева влада Швейцарії не вжила жодних заходів для перевірки обгрунтованості рішення санлікаря Люцерна, а також безпідставно відмовила українській стороні у проведенні ПЛР-тестів повторно.

“Позитивні тести на COVID-19 в Швейцарії отримали Руслан Малиновський, Сергій Кривцов і Жуніор Мораес. Це було єдиним мотивом для головного санітарного лікаря Люцерна Роже Харсталла, щоб категорично відмовити українській команді в допуску до гри.

Місцева влада точно усвідомлювала негативні наслідки, які це рішення може мати для української команди, зокрема, зниження в дивізіоні. Але ніяких заходів по перевірці обґрунтованості рішення їх лікаря, швейцарська сторона не приймала. Це перше. Друге, безпідставно відмовили в проведенні ПЛР-тестів іншим гравцям збірної. Третє, відмовили у повторному тестуванні Малиновського, Мораеса і Кривцова”, — сказав він.

Крім того, є дивний прецедент, коли той же лікар дозволив команді ФК “Люцерн” взяти участь в матчі з ФК “Цюріх” при позитивному тесті у одного з гравців.

“6 листопада Департамент охорони здоров’я кантону Люцерн дозволив команді ФК „Люцерн“ взяти участь в матчі з ФК „Цюріх“ при позитивному тесті у одного з гравців. І такі різні підходи в допуску до матчу іноземної і місцевої команд викликають обґрунтовані сумніви. З юридичної точки зору, зазначені дії містять ознаки дискримінації щодо української сторони, що заборонено загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права”, — пояснив він.

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Юрист додав, що на час перебування української збірної в Люцерні, на території кантону працювали кафе, ресторани, розважальні та інші громадські заклади. Тому і з цієї точки зору мотиви влаштовувати локдаун, власне, тільки одній команді, теж спірні.

Бугай акцентував увагу на тому, що в Україні вся збірна і члени делегації УАФ отримали негативні результати “ковід”-тестування.

“Тому, по-перше, дії швейцарської сторони містять ознаки дискримінації, які полягають в різному ставленні до збірних в однакових обставинах при відсутності об’єктивного виправдання. По-друге, не можна виключати, що це могло бути втручанням в результати змагань і спробою усунути збірну України від просування в елітний дивізіон в наступному році”, — говорить Бугай та додає, що до матчу зі Швейцарією Україна займала передостаннє місце в таблиці, а Швейцарія перебувала на останній сходинці.

Таким чином, в разі перемоги в матчі української збірної або нічиєї, Швейцарія ризикувала залишити елітний дивізіон.

“Оскільки скасування матчу зі Швейцарією вплинуло не тільки на збірну України, але і на права всіх гравців, то це — можливість використання інструментарію Європейського суду з прав людини для захисту їх прав”, — зазначив юрист.

Він також повідомив, що вже зараз йде підготовка правової позиції з метою визнання дій швейцарської сторони про скасування матчу незаконними і дискримінаційними.

“Перед адміністративними і судовими органами Швейцарії будуть ініційовані відповідні звернення в судові процеси для захисту інтересів національної збірної. Якщо останні не відреагують на грубі порушення прав української команди і факти дискримінації, питання буде передано на розгляд міжнародних організацій”, — резюмував Бугай.

Як повідомляв УНН, українська сторона наполягає на тому, що матч “Україна-Швейцарія” міг і повинен був відбутися.

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