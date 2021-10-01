Дієтолог назвала відверто шкідливі продукти при постковідному синдромі

Йдеться, зокрема, про продукти з високим глікемічним індексом. А також про продукти з високим вмістом цукру.

"Ці продукти вважаються відверто і абсолютно шкідливими. Баластними і порожніми. Це продукти, які обтяжують роботу організму, і без того виснаженого ковідом.

Адже ковід - це вірус, який завдає шкоди тотально всьому організму. І вибірково пошкоджує органи, які були слабкі до вірусної інфекції. Вантажити свій організм після того, коли він і так постраждав від ковіду, це - злочин", - пояснила дієтолог.

При постковідному синдромі варто обмежити також споживання червоного м'яса, рекомендує Бойченко. Продукт має негативний вплив на роботу нирок і печінки, пояснила фахівець.

"Червоне м'ясо - це дуже специфічний продукт. Зокрема тому, що він містить велику кількість пуринів, які важкі для роботи організму. Перш все - для нирок, а в другу чергу - для печінки. Чим менше червоного м'яса - тим менше навантаження на ці наші головні, детоксикаційні органи", - говорить дієтолог.

Червоне м'ясо можна споживати, але в обмежених кількостях, рекомендує Бойченко.

"Не частіше двох разів на тиждень для здорових і молодих людей. Не частіше одного разу на тиждень для людей, старших за 50, але до 70 років. Або для дітей у віці від 14 до 18 років.

Дітям до 14 і людям старше 70 червоне м'ясо вживати не потрібно. Тому що це абсолютно порожній для таких людей продукт", - говорить фахівець.

Бойченко також радить переглянути свій раціон харчування тим, хто ще "не зустрічався" з ковідом.

"Починати потрібно вже. Щоб не захворіти, або щоб зменшити серйозне навантаження на імунну систему, яка дуже сильно страждає від шкідливої ​​їжі", - резюмувала експерт.

До слова

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м'яса до 500 грамів у тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров'я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м'ясо - усі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.