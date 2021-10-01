Диетолог назвала откровенно вредные продукты при постковидном синдроме

Речь идет, в частности, о продуктах с высоким гликемическим индексом. А также о продуктах с высоким содержанием сахара.

"Эти продукты считаются откровенно и абсолютно вредными. Балластными и пустыми. Это продукты, которые утяжеляют работу организма, и без того истощенного ковидом.

Ведь ковид – это вирус, который повреждает тотально весь организм. И избирательно повреждает органы, которые были слабы до вирусной инфекции. Грузить свой организм после того, как он и так пострадал от ковида, это - преступление", - обьяснила диетолог.

При постковидном синдроме стоит ограничить также потребление красного мяса, рекомендует Бойченко. Продукт оказывает негативное воздействие на работу почек и печени, обьяснила специалист.

"Красное мясо – это очень специфический продукт. В частности потому, что он содержит большое количество пуринов, которые тяжелые для работа организма. Прежде все - для почек, а во вторую очередь – для печени. Чем меньше красного мяса – тем меньше нагрузка на эти наши главные детоксикационные органы", - говорит диетолог.

Красное мясо можно потреблять, но в ограниченных количествах, рекомендует Бойченко.

"Не чаще двух раз в неделю для здоровых и молодых людей. Не чаще одного раза в неделю для людей, старше 50, но до 70 лет. Или для детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Детям до 14 и людям старше 70 красное мясо употреблять не нужно. Потому что это совершенно пустой для таких людей продукт", - говорит специалист.

Бойченко также советует пересмотреть своей рацион питания тем, кто еще "не встречался" с ковидом.

"Начинать нужно уже. Чтобы не заболеть, или чтобы уменьшить серьезную нагрузку на иммунную систему, которая очень сильно страдает от вредной еды", - резюмировала эксперт.

К слову

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 граммов в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.