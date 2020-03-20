Дієтолог дала поради щодо харчування під час карантину, щоб не набрати зайвої ваги

"Під час карантину корисно вживати різні крупи: перлову, гречану, ячну, пшоняну. Потрібно додавати трохи бобових - це квасоля, сочевиця, сушений горох. Обов’язково потрібно, щоб було джерело білка, для того, щоб підтримувалася робота м’язів, не утворювався жир та добре функціонувала імунна система, всі ферменти, гормони. Цим білком можуть бути яйця, риба, бобові, кисломолочні продукти. Також, це може бути твердий сир, максимально твердий. Чим він твердіший, тим в ньому менше жиру. Тобто, калорійність в ньому менша, а білка більше", - розповіла Скиталінська.

За її словами, це може бути пармезан. Дієтолог зазначає, що буквально одна чайна ложка посипаного пармезану в страву додає достатньо багато білка.

"У період пандемії потрібно пам’ятати, що дуже якісним джерелом отримання амінокислот є нежирний бульйон й страви, зварені на ньому. Бульйон на курятині має таку амінокислоту, як лізин, яка має виражені противірусні властивості. Тому бульйон стараємося їсти якомога частіше, але не жирний. Це означає, що приблизно на 2-3 літри води буде достатньо шматочок м’яса розміром як яблуко. Туди можна кидати різні крупи, овочі й готувати такі лікувально-профілактичні страви",- порадила Скиталінська.

Лікар-дієтолог розповіла, що при можливості варто додавати у страви зелену петрушку, яка має сильні протизапальні властивості.

"Варто пам’ятати, що наразі не час їсти та пити холодні напої та страви. Зараз час теплих напоїв та страв. Протягом дня потрібно не забувати кожні 10-15 хв робити один-два ковтки дуже теплої води, звичайно не окропу",- сказала вона.

Окрім того, лікар-дієтолог наголосила не забувати про часник, імбир та цибулю, адже вони багаті фітонцидами, вони мають бактерицидну та противірусну дію.

"Також важлива фізична активність, потрібно рухатися. Існує дуже багато вправ, які можна робити в домашніх умовах: присідання, планка, випади", - додала лікар-дієтолог.

Нагадаємо, тренер Зеленського наголосив на важливості адекватних фізичних навантажень під час карантину.