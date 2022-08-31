"Дія" для іноземців: з'явилася посвідка на постійне та тимчасове проживання

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"Посвідка – це основний на сьогодні документ для іноземців в Україні. Його використовують всі іноземці, які проживають в Україні і отримують державні послуги. Сьогодні в Україні видано більше ніж 200 тисяч посвідок на проживання, серед них посвідок на тимчасове проживання – більше 130 тисяч, посвідок на постійне проживання – більше 70 тисяч", – повідомив Федоров.

Цей документ доступний на порталі “Дія”, якщо його видали після 2018 року та за умови, що особа оформила податковий номер.

"Тепер не потрібно із собою всім іноземцям, які проживають в Україні, носити пластиковий документ. Вони можуть в усіх життєвих ситуаціях використовувати документ в “Дії”. Найважливіше, що іноземці будуть мати можливість згенерувати підпис в застосунку “Дія”, і це відкриває для них можливість доторкнутися до онлайн-послуг в Україні", – додав Федоров.

Нагадаємо

У травні у мобільному додатку “Дія” з’явилася нова функція для підприємців – єДекларація.