"Дия" для иностранцев: появился вид на постоянное и временное проживание

Детали

"Вид – это основной на сегодняшний день документ для иностранцев в Украине. Его используют все иностранцы, которые проживают в Украине и получают государственные услуги. Сегодня в Украине выдано более 200 тысяч видов на жительство, среди них вид на временное проживание – более 130 тысяч, вид на постоянное проживание – более 70 тысяч", – сообщил Федоров.

Этот документ доступен на портале “Дия”, если он был выдан после 2018 года и при условии, что лицо оформило налоговый номер.

"Теперь не нужно с собой всем иностранцам, которые проживают в Украине, носить пластиковый документ. Они могут во всех жизненных ситуациях использовать документ в “Дие”. Самое важное, что иностранцы будут иметь возможность сгенерировать подпись в приложении “Дия”, и это открывает для них возможность прикоснуться к онлайн-услугам в Украине", – добавил Федоров.

Напомним

В мае в мобильном приложении “Дия” появилась новая функция для предпринимателей – еДекларация.