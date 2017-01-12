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Дівчині з Рівного, руку якої затиснуло в м’ясорубці, зберегли кінцівку

Дівчині з Рівного, руку якої затиснуло в м’ясорубці, зберегли кінцівку

Київ • УНН

 • 9506 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 12 січня. УНН. Стан 20-річного пекаря, яку вчора рятувальники звільняли з м'ясорубки в одному з супермаркетів Рівного, не викликає загроз. Лікарі зберегли пальці дівчині, повідомив кореспонденту УНН керівник прес-служби управління ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник.

За його словами, кухонний прибор лише затис кисть.

"Кухарка отримала лише рвані рани руки, перебуває в травматологічному відділені центральної міськоі лікарні", - додав Д. Мельник.

Як повідомляв УНН, вчора в супермаркеті Рівного рятувальники провели незвичну рятувальну операцію провели. Там бригада за допомогою спецінструменту розрізала кухонну м'ясорубку, в яку з необережності затягнуло руку молодої дівчини. Під час розрізання кухонного прибору пекар кілька разів втрачала свідомість.

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