Дівчині з Рівного, руку якої затиснуло в м’ясорубці, зберегли кінцівку
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 12 січня. УНН. Стан 20-річного пекаря, яку вчора рятувальники звільняли з м'ясорубки в одному з супермаркетів Рівного, не викликає загроз. Лікарі зберегли пальці дівчині, повідомив кореспонденту УНН керівник прес-служби управління ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник.
За його словами, кухонний прибор лише затис кисть.
"Кухарка отримала лише рвані рани руки, перебуває в травматологічному відділені центральної міськоі лікарні", - додав Д. Мельник.
Як повідомляв УНН, вчора в супермаркеті Рівного рятувальники провели незвичну рятувальну операцію провели. Там бригада за допомогою спецінструменту розрізала кухонну м'ясорубку, в яку з необережності затягнуло руку молодої дівчини. Під час розрізання кухонного прибору пекар кілька разів втрачала свідомість.