Дівчині з Рівного, руку якої затиснуло в м’ясорубці, зберегли кінцівку

За його словами, кухонний прибор лише затис кисть.

"Кухарка отримала лише рвані рани руки, перебуває в травматологічному відділені центральної міськоі лікарні", - додав Д. Мельник.

Як повідомляв УНН, вчора в супермаркеті Рівного рятувальники провели незвичну рятувальну операцію провели. Там бригада за допомогою спецінструменту розрізала кухонну м'ясорубку, в яку з необережності затягнуло руку молодої дівчини. Під час розрізання кухонного прибору пекар кілька разів втрачала свідомість.