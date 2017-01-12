Девушке из Ровно, руку которой зажало в мясорубке, сохранили конечность
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 12 января. УНН. Состояние 20-летнего пекаря, которую вчера спасатели освобождали из мясорубки в одном из супермаркетов Ровно, не вызывает угроз. Врачи сохранили пальцы девушке, сообщил корреспонденту УНН руководитель пресс-службы управления ГосЧС в Ровенской области Дмитрий Мельник.
По его словам, кухонный прибор только зажал кисть.
"Кухарка получила лишь рваные раны руки, находится в травматологическом отделении центральной городской больницы", - добавил Д.Мельник.
Как сообщал УНН, вчера в супермаркете Ровно спасатели провели необычную спасательную операцию. Там бригада с помощью специнструмента разрезала кухонную мясорубку, в которую по неосторожности затянуло руку молодой девушки. Во время резки кухонного прибора пекарь несколько раз теряла сознание.