Девушке из Ровно, руку которой зажало в мясорубке, сохранили конечность

По его словам, кухонный прибор только зажал кисть.

"Кухарка получила лишь рваные раны руки, находится в травматологическом отделении центральной городской больницы", - добавил Д.Мельник.

Как сообщал УНН, вчера в супермаркете Ровно спасатели провели необычную спасательную операцию. Там бригада с помощью специнструмента разрезала кухонную мясорубку, в которую по неосторожности затянуло руку молодой девушки. Во время резки кухонного прибора пекарь несколько раз теряла сознание.