Дівчина на Харківщині найняла "двійників" для складання ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Харківській області дівчина найняла схожих на себе дівчат, щоб вони склали за неї зовнішнє незалежне оцінювання. Про це повідомив у Facebook директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко, передає УНН.
Випадок стався на додатковій сесії ЗНО.
“Абітурієнтка, що виявила бажання скласти ДПА у одному з наших обласних центрів, тут же і складала ЗНО. Точніше — найняла для цього кількох випускниць місцевої школи — підібрала за зовнішньою схожістю, „наштукатурилися“ і вперед”, — написав О.Сидоренко.
Однак, за його словами, “підставу розпізнали” на пункті ЗНО. Харківський регіональний центр попросив УЦОЯО анулювати результати оцінювання дівчини.
Як повідомляв УНН, для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання з 11 предметів зареєструвалися 2038 осіб.