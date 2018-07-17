Девушка в Харьковской области наняла "двойников" для сдачи ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Харьковской области девушка наняла похожих на себя девушек, чтобы они сдали вместо нее внешнее независимое оценивание. Об этом сообщил в Facebook директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, передает УНН.
Случай произошел на дополнительной сессии ВНО.
“Абитуриентка, которая изъявила желание сдать ГИА (государственная итоговая аттестация - ред.) в одном из наших областных центров, здесь же и составляла ВНО. Точнее — наняла для этого нескольких выпускниц местной школы — подобрала по внешнему сходству, „наштукатурились“ и вперед”, — написал А.Сидоренко.
Однако, по его словам, “подставу распознали” на пункте ВНО. Харьковский региональный центр попросил УЦОКО аннулировать результаты оценивания девушки.
Как сообщал УНН, для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания по 11 предметам зарегистрировались 2038 человек.