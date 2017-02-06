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Дівчата в Афганістані почали опановувати бойові мистецтва в боротьбі за рівність

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Жінки і дівчатка Афганістану опановують бойові мистецтва в храмі Шаолінь, щоб стати майстрами бойових мистецтв. Кунг-фу є розширенням прав і можливостей групи жінок в Афганістані, які сподіваються представляти країну на міжнародному рівні, передає УНН з посиланням на The independent.

Дівчата в Афганістані почали опановувати бойові мистецтва в боротьбі за рівність

Так, 10 молодих жінок практикують “ушу” кунг-фу на вершині пагорба в західній частині Кабула.

Вони готуються до того, що Афганістан може відправити жіночу “ушу” команду на міжнародний турнір — в той час як жіночі спортивні команди мають право представляти країну, вони страждають від хронічного браку коштів.

Дівчатам також допомагає бойове мистецтво на вулицях Кабула, де жінки зазвичай турбуються за свою безпеку. Одна з них згадує інцидент, в якому злодій намагався вирвати сумочку, проте, використавши свої навички бойових мистецтв, вона легко відбилася.

Дівчата, сподіваються взяти участь у міжнародних змаганнях “ушу” і “привнести честь і гордість” в Афганістан, країну, травмовану десятиліттями війни.

Тренер дівчат заявила, що “в цьому ультра-консервативному суспільстві дівчат відрадили від контактних видів спорту, адже є ймовірність нещасного випадку”, що розцінюється як щось погане для незаміжніх дівчат.

Хоча є деякі ознаки прогресу для жінок в країні. Тренер твердо переконана в тому, що дівчата і жінки можуть стояти лицем до лиця з хлопчиками в бойових мистецтвах.

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