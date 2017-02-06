Девушки в Афганистане начали осваивать боевые искусства

Так, 10 молодых женщин практикуют "ушу" кунг-фу на вершине холма в западной части Кабула.

Они готовятся к тому, что Афганистан может отправить женскую "ушу" команду на международный турнир - в то время как женские спортивные команды имеют право представлять страну, они страдают от хронической нехватки средств.

Девушкам также помогает боевое искусство на улицах Кабула, где женщины обычно беспокоятся за свою безопасность. Одна из них вспоминает инцидент, в котором вор пытался вырвать сумочку, однако, использовав свои навыки боевых искусств, она легко отбилась.

Девушки надеются принять участие в международных соревнованиях "ушу" и "привнести честь и гордость" в Афганистан, страну, травмированную десятилетиями войны.

Тренер девушек заявила, что "в этом ультра-консервативном обществе девушек отговорили от контактных видов спорта, ведь есть вероятность несчастного случая", что расценивается как нечто плохое для незамужних девушек.

Хотя есть некоторые признаки прогресса для женщин в стране. Тренер твердо убеждена в том, что девушки и женщины могут стоять лицом к лицу с мальчиками в боевых искусствах.