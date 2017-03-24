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Дітям-чорнобильцям повністю компенсують кошти за припинене харчування

Київ • УНН

 • 12940 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Кошти дітям-чорнобильцям за припинене харчування у навчальних закладах буде компенсовано в повному обсязі. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

За словами Міністра соціальної політики України Андрія Реви, буде повністю компенсовано вартість харчування дітям-чорнобильцям за увесь період, відколи його - через зупинені тендери - припинили в освітніх закладах. Гроші на харчування цієї категорії дітей управліннями соціального захисту виділятимуться безпосередньо їхнім батькам.

Зазначається, що наразі Міністерство соціальної політики разом із Міністерством фінансів погоджує суму розміру коштів, що виділятиметься на харчування дітям, потерпілим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Відомо лише те, що розмір цих коштів буде збільшено.

Як повідомляв УНН, 19 лютого повідомив Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що Мінсоцполітики змінить принцип забезпечення харчування дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, в закладах освіти.

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