Детям-чернобыльцам полностью компенсируют средства за прекращенное питание

По словам Министра социальной политики Украины Андрея Ревы, будет полностью компенсирована стоимость питания детям-чернобыльцам за весь период, с тех пор как его - из-за остановленных тендеров - прекратили в образовательных учреждениях. Деньги на питание этой категории детей управлениями социальной защиты будут выделяться непосредственно их родителям.

Отмечается, что в настоящее время Министерство социальной политики вместе с Министерством финансов согласовывает сумму размера средств, которые будут выделяться на питание детям, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Известно лишь то, что размер этих средств будет увеличен.

Как сообщал УНН, 19 февраля Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Минсоцполитики изменит принцип обеспечения питания детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, в учебных заведениях.