Дитячу залізницю в Києві відкриють для відвідувачів 1 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні у столиці відбулося відкриття 63-го сезону Київської дитячої залізниці, для відвідувачів вона запрацює з 1 травня, передає УНН з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.
Так, з 1 травня 2017 року Київська дитяча залізниця буде відкрита для відвідувачів.
Дитячий поїзд курсуватиме по Сирецькому парку між двома станціями “Вишенька” та “Яблунька”, а обслуговують у ньому пасажирів юні залізничники під наглядом інструкторів.
Квиток на поїзд Київської дитячої залізниці для дорослих коштує 24 грн, для дітей — 18 грн. Для дітей до 6 років проїзд безкоштовний.
Поїзд по Малій Південно-Західній залізниці курсуватиме з 10:30 до 15:30: до 4 червня — по неділях та святкових днях; з 10 червня до 27 серпня — по суботах, неділях, святкових днях. Подорож залізничним кільцем по Сирецькому парку триває 20 хвилин.
Нагадаємо, до Дня Незалежності у Києві курсував дитячий ретропоїзд.