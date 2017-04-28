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Детскую железную дорогу в Киеве откроют для посетителей 1 мая

Киев • УНН

 • 20887 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня в столице состоялось открытие 63-го сезона Киевской детской железной дороги, для посетителей она заработает с 1 мая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Детскую железную дорогу в Киеве откроют для посетителей 1 мая

Так, с 1 мая 2017 Киевская детская железная дорога будет открыта для посетителей.

Детский поезд будет курсировать по Сырецком парке между двумя станциями “Вишенка” и “Яблонька”, а обслуживают в нем пассажиров будут юные железнодорожники под присмотром инструкторов.

Билет на поезд Киевской детской железной дороги для взрослых стоит 24 грн, для детей — 18 грн. Для детей до 6 лет проезд бесплатный.

Поезд по Малой Юго-Западной железной дороге будет курсировать с 10:30 до 15:30: до 4 июня — по воскресеньям и праздничным дням; с 10 июня по 27 августа — по субботам, воскресеньям, праздничным дням. Путешествие железнодорожным кольцом по Сырецком парке продолжается 20 минут.

Напомним, ко Дню Независимости в Киеве курсировал детский ретропоезд.

Украинские Национальные Новости

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