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Дитячий флешмоб за безпеку дорожнього руху пройшов в Ужгороді

Дитячий флешмоб за безпеку дорожнього руху пройшов в Ужгороді

Київ • УНН

 • 33363 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні, 29 березня, у центрі Ужгорода на площі Театральній відбувся дитячий флешмоб у рамках всеукраїнської акції з безпеки дорожнього руху Національної поліції України, передає кореспондент УНН.

Участь у заході взяли більше сотні дітей, серед яких учасники шкільного патруля, самодіяльних колективів, учні шкіл міста. Тематичними виступами діти закликали усіх присутніх дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними на дорогах як водіям, так і пішоходам.

Естафету із всеукраїнського флешмобу Закарпаттю передали колеги-поліцейські з Івано-Франківщини. Сьогодні ж свій запис на карті безпеки дорожнього руху залишили закарпатські діти і передали естафету Львівщині.

Аналогічні заходи пройдуть у всіх містах України та завершаться 21 квітня у Києві. У результаті всі флешмоби об’єднають в один профілактичний фільм, який використовуватиметься для навчання та покращення знань з основ безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, 19 березня благодійний дитячий забіг відбувся в Ужгороді.

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