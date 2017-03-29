Детский флешмоб за безопасность дорожного движения прошел в Ужгороде

Участие в мероприятии приняли более сотни детей, среди которых участники школьного патруля, самодеятельных коллективов, учащиеся школ города. Тематическими выступлениями дети призвали всех присутствующих соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дорогах как водителям, так и пешеходам.

Эстафету с всеукраинского флешмоба Закарпатью передали коллеги-полицейские из Ивано-Франковской области. Сегодня же свою запись на карте безопасности дорожного движения оставили закарпатские дети и передали эстафету Львовской области.

Аналогичные мероприятия пройдут во всех городах Украины и завершатся 21 апреля в Киеве. В результате все флешмобы объединят в один профилактический фильм, который будет использоваться для обучения и улучшения знаний по основам безопасности дорожного движения.

Напомним, 19 марта благотворительный детский забег состоялся в Ужгороде .