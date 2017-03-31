Дитина загинула під завалом дошок на Житомирщині

“Трагедія сталась 30 березня. Було з’ясовано, що на гужовій підводі перевозились дошки — на них сиділи 40-річний керманич та троє дітей — 9 та 10 років. За словами кермувальника воза, коні зреагували на появу зустрічного авто і різко змінили напрям руху воза, внаслідок чого віз розбалансувався і впав, дошками привалило трьох дітей. 9-річний хлопчик, киянин, від отриманих травм загинув на місці. Ще двох, жителів сіл Рудні-Городища та Троянова— із забоями спини та ніг було госпіталізовано до дитячої лікарні”, — повідомили у поліції.

Попередня правова кваліфікація події — ст.291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.