Ребенок погиб под завалом досок в Житомирской области

"Трагедия произошла 30 марта. Было выяснено, что на гужевой повозке перевозились доски - на них сидели 40-летний руководитель и трое детей - 9 и 10 лет. По словам водителя телеги, лошади отреагировали на появление встречного авто и резко изменили направление движения телеги, в результате чего воз розбалансувався и упал, досками привалило трех детей. 9-летний мальчик, киевлянин, от полученных травм погиб на месте. Еще двух, жителей с.Рудне-Городище и с.Троянова- с ушибами спины и ног были госпитализированы в детскую больницу ", - сообщили в полиции.

Предварительная правовая квалификация события - ст.291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.