Дитина загинула на Сумщині після падіння стіни напіврозібраного будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Великописарівському районі на Сумщині на п'ятирічну дитину впала стіна напіврозібраного будинку, дівчинка загинула. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Сумській області, передає УНН.
Повідомлення про нещасний випадок надійшло до чергової частини Великописарівського відділення поліції близько 15:00.
“Прибувши на місце події, полісмени з‘ясували, поруч з житлом батьків дитини розташоване нежиле господарство, будинок якого в більшості розібрано на дерево та цеглу. Мати дівчинки саме прибирала у дворі, коли просто на її очах на доньку обвалився шматок стіни з напіврозібраного будинку. Жінка намагалась самотужки врятувати своє дитя, а затим покликала на допомогу сусідів. Та коли дівчинку витягли з-під завалу, вона вже не дихала. Лікарі "швидкої", що прибули на виклик, констатували смерть малолітньої”, — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативні група, слідчі та експерти. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками статті 115 КК України (убивство). Перевірки тривають.
Як повідомляв УНН, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Полтавщині загинула однорічна дитина.