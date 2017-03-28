Ребенок погиб в Сумской области после падения стены полуразобранного дома
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Великописаревском районе в Сумской области на пятилетнего ребенка упала стена полуразобранной дома, девочка погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Сумской области, передает УНН.
Сообщение о несчастном случае поступило в дежурную часть Великописаривского отделения полиции около 15:00.
"Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что рядом с жильем родителей ребенка расположено нежилое хозяйство, дом которого почти разобран на дерево и кирпич. Мать девочки именно убирала во дворе, когда прямо на глазах на дочь обвалился кусок стены с полуразобранной дома. Женщина пыталась самостоятельно спасти своего ребенка, а затем позвала на помощь соседей. Но когда девочку извлекли из-под завала, она уже не дышала. Врачи "скорой", прибывшие на вызов, констатировали смерть малолетнего", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователи и эксперты. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам статьи 115 УК Украины (убийство). Проверки продолжаются.
Как сообщал УНН, в результате дорожно-транспортного происшествия на Полтавщине погиб годовалый ребенок.