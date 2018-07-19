На Чернігівщині розслідують смерть 2-річної дитини

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Поліція розслідує обставини смерті дворічного хлопчика в Ічнянському районі Чернігівської області після щеплення. Про це повідомив сектор комунікації ГУНП в області, передає УНН.

"Надвечір 18 липня до Ічнянських правоохоронців надійшло повідомлення, що до сільської амбулаторії з поганим самопочуттям доставлений малолітній хлопчик, який проживав в одному з сіл району. Йому була надана медична допомога, але незважаючи на всі зусилля лікаря, дитина померла", - йдеться в повідомленні.

У ході проведення перевірки видимих тілесних ушкоджень на тілі дитини не виявили.

"Він (хлопчик, - ред.) проживав в благополучній родині разом з батьками. Зі слів батьків, кілька днів до цього дитині робили щеплення", - зазначили в поліції.

Інформація про подію внесена до ЄРДР. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Цей злочин карається позбавленням волі терміном від семи до 15 років.

Триває досудове розслідування та перевіряються обставини смерті дитини.

Нагадаємо, поліція почала перевірку за фактом смерті п'ятимісячного малюка в с. Приморське Одеської області. Мати дитини розповіла, що погодувала сина, поклала його на ліжко та вийшла на вулицю. Коли ж повернулася перевірити, чи хлопчик спить, почула хрипіння. Жінка викликала "швидку", але до приїзду медиків дитина померла.

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