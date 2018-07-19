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В Черниговской области расследуют смерть 2-летнего ребенка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Полиция расследует обстоятельства смерти двухлетнего мальчика в Ичнянском районе Черниговской области после прививки. Об этом сообщил сектор коммуникации ГУНП в области, передает УНН.

"Вечером 18 июля к Ичнянским правоохранителям поступило сообщение, что в сельскую амбулаторию с плохим самочувствием доставлен малолетний мальчик, который проживал в одном из сел района. Ему была оказана медицинская помощь, но несмотря на все усилия врача, ребенок умер", - говорится в сообщении.

В ходе проведения проверки видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружили.

"Он (мальчик, - ред.) проживал в благополучной семье вместе с родителями. По словам родителей, несколько дней до этого ребенку делали прививку", - отметили в полиции.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет.

Продолжается досудебное расследование и проверяются обстоятельства смерти ребенка.

Напомним, полиция начала проверку по факту смерти пятимесячного малыша в с. Приморское Одесской области. Мать ребенка рассказала, что покормила сына, положила его на кровать и вышла на улицу. Когда же вернулась проверить, спит ли мальчик, услышала хрип. Женщина вызвала "скорую", но до приезда медиков ребенок умер.

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