Діти з Київщини повернулися з поїздки на конкурс з отруєнням

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Діти з танцювального колетиву "Галатея" з Київщини повернулися з поїздки на конкурс з отруєнням. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.