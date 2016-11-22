Діти з Київщини повернулися з поїздки на конкурс з отруєнням
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Діти з танцювального колетиву "Галатея" з Київщини повернулися з поїздки на конкурс з отруєнням. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Масове отруєння. Працівники служби екстреної медичної допомоги Київської області зустрічають на залізничному вокзалі "Київ Пасажирський" 18 хворих дітей (з них троє у важкому стані). Діти з танцювального колетиву "Галатея" м.Бровари. Брали участь в конкурсі в м.Кам'янець-Подільський. Працюють 12 бригад екстреної медичної допомоги", - повідомив він.