Дети из Киевской области вернулись из поездки на конкурс с отравлением
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Дети из танцевального коллектива "Галатея" из Киевской области вернулись с поездки на конкурс с отравлением. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Массовое отравление. Работники службы экстренной медицинской помощи Киевской области встречают на железнодорожном вокзале "Киев Пассажирский" 18 больных детей (из них трое в тяжелом состоянии). Дети из танцевального коллектива "Галатея" Бровары. Участвовали в конкурсе в г.Каменец-Подольский. Работают 12 бригад экстренной медицинской помощи", - сообщил он.