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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Дети из Киевской области вернулись из поездки на конкурс с отравлением

Киев • УНН

 • 10320 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Дети из танцевального коллектива "Галатея" из Киевской области вернулись с поездки на конкурс с отравлением. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган на своей странице в Facebook, передает УНН.

Дети из Киевской области вернулись из поездки на конкурс с отравлением

"Массовое отравление. Работники службы экстренной медицинской помощи Киевской области встречают на железнодорожном вокзале "Киев Пассажирский" 18 больных детей (из них трое в тяжелом состоянии). Дети из танцевального коллектива "Галатея" Бровары. Участвовали в конкурсе в г.Каменец-Подольский. Работают 12 бригад экстренной медицинской помощи", - сообщил он.

Украинские Национальные Новости

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