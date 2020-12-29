Діти інклюзивно-ресурсного центру отримали новорічні подарунки від УАФ

Кожна дитина разом з іншими святковими презентами від Таращанського навчально-реабілітаційного центру отримала під новорічну ялинку футбольний м’яч.

“Ці дітки, разом із ровесниками з Таращанського району, стали учасниками проєкту „Відкриті уроки футболу“, що відбувся восени на Київщині”, — додали в Асоціації.

Свою любов до футболу вихованці відобразили в малюнках, відправлених на адресу УАФ.

Як писав УНН, в УАФ, напередодні, озвучили плани з розвитку дитячо-юнацького футболу.