Діти інклюзивно-ресурсного центру отримали новорічні подарунки від УАФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Українська асоціація футболу долучилася до новорічного свята, яке було влаштовано волонтерами проєкту “Відкриті уроки футболу” для дітей із Таращанського інклюзивно-ресурсного центру, передає УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
Кожна дитина разом з іншими святковими презентами від Таращанського навчально-реабілітаційного центру отримала під новорічну ялинку футбольний м’яч.
“Ці дітки, разом із ровесниками з Таращанського району, стали учасниками проєкту „Відкриті уроки футболу“, що відбувся восени на Київщині”, — додали в Асоціації.
Свою любов до футболу вихованці відобразили в малюнках, відправлених на адресу УАФ.
Як писав УНН, в УАФ, напередодні, озвучили плани з розвитку дитячо-юнацького футболу.