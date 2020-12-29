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Дети инклюзивно-ресурсного центра получили новогодние подарки от УАФ

Киев • УНН

 • 11302 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинская ассоциация футбола присоединилась к новогоднему празднику, которое было устроено волонтерами проекта "Открытые уроки футбола" для детей с Таращанского инклюзивно-ресурсного центра, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Дети инклюзивно-ресурсного центра получили новогодние подарки от УАФ

Каждый ребенок вместе с другими праздничными презентами от Таращанского учебно-реабилитационного центра получили под новогоднюю елку футбольный мяч.

“Эти дети, вместе с ровесниками из Таращанского района, стали участниками проекта „Открытые уроки футбола“, который состоялся осенью в Киевской области”, — добавили в Ассоциации.

Свою любовь к футболу воспитанники отразили в рисунках, отправленных в адрес УАФ.

Как писал УНН, в УАФ, накануне озвучили планы по развитию детско-юношеского футбола.

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