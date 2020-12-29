Дети инклюзивно-ресурсного центра получили новогодние подарки от УАФ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинская ассоциация футбола присоединилась к новогоднему празднику, которое было устроено волонтерами проекта "Открытые уроки футбола" для детей с Таращанского инклюзивно-ресурсного центра, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Каждый ребенок вместе с другими праздничными презентами от Таращанского учебно-реабилитационного центра получили под новогоднюю елку футбольный мяч.
“Эти дети, вместе с ровесниками из Таращанского района, стали участниками проекта „Открытые уроки футбола“, который состоялся осенью в Киевской области”, — добавили в Ассоциации.
Свою любовь к футболу воспитанники отразили в рисунках, отправленных в адрес УАФ.
Как писал УНН, в УАФ, накануне озвучили планы по развитию детско-юношеского футбола.