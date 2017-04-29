Діти бійців АТО та М.Порошенко заповнили "Книгу Миру" у Вінниці
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 29 квітня. УНН-Центр. Сьогодні, 29 квітня, перебуваючи у Вінниці, дружина Президента України Марина Порошенко разом із дітьми учасників АТО заповнила нові сторінки національного проекту “Книга Миру”, передає кореспондент УНН-Центр.
Разом із М.Порошенко створили новий розділ у "Книзі Миру“десять дітей вінничан, які обороняли територіальну цілісність і незалежність України та не повернулися живими із війни.
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Хлопчики та дівчатка різного віку вклеювали свої сімейні фотографії, зроблені в часи миру, на яких їхні сім’ї ще щасливі та у повному складі. Також маленькі вінничани залишили свої побажання у книзі. Здебільшого вони просили, аби закінчилася війна.
За словами Марини Порошенко, “Книга Миру” побувала у половині областей України. Вінниччина стала чотирнадцятим регіоном.
Під час заходу М.Порошенко наголосила на важливості цінувати “мир” як найбільше благо на землі.
Додамо, що до національного проекту “Книга миру” вже долучилися діти з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Житомирської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Черкаської,Чернігівської та Хмельницької областей.