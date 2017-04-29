Дети бойцов АТО и М.Порошенко заполнили "Книгу Мира" в Виннице
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 29 апреля. УНН-Центр. Сегодня, 29 апреля, находясь в Виннице, супруга Президента Украины Марина Порошенко вместе с детьми участников АТО заполнила новые страницы национального проекта "Книга Мира", передает корреспондент УНН-Центр .
Вместе с М.Порошенко создали новый раздел в "Книге Мира" десять детей винничан, которые обороняли территориальную целостность и независимость Украины и не вернулись живыми с войны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: М.Порошенко привезла в Хмельницкую "Книгу Мира"
Мальчики и девочки разного возраста вклеивали свои семейные фотографии, сделанные во времена мира, на которых их семьи еще счастливы и в полном составе. Также маленькие жители оставили свои пожелания в книге. В основном они просили, чтобы закончилась война.
По словам Марины Порошенко, "Книга Мира" побывала в половине областей Украины. Винницкая область стала четырнадцатым регионом.
Во время мероприятия М.Порошенко подчеркнула важность ценить "мир" как величайшее благо на земле.
Добавим, что к национального проекта "Книга мира" уже присоединились дети из Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Житомирской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей.