Дети бойцов АТО и М.Порошенко заполнили "Книгу Мира" в Виннице

Вместе с М.Порошенко создали новый раздел в "Книге Мира" десять детей винничан, которые обороняли территориальную целостность и независимость Украины и не вернулись живыми с войны.

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Мальчики и девочки разного возраста вклеивали свои семейные фотографии, сделанные во времена мира, на которых их семьи еще счастливы и в полном составе. Также маленькие жители оставили свои пожелания в книге. В основном они просили, чтобы закончилась война.

По словам Марины Порошенко, "Книга Мира" побывала в половине областей Украины. Винницкая область стала четырнадцатым регионом.

Во время мероприятия М.Порошенко подчеркнула важность ценить "мир" как величайшее благо на земле.

Добавим, что к национального проекта "Книга мира" уже присоединились дети из Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Житомирской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей.