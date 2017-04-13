Дискусії з ВР щодо пенсійної, земельної реформ та приватизації розпочнеться у травні - В.Гройсман

Прем’єр-міністр відзначив, що уряд вже підготував проект пенсійної реформи і закінчує технічну роботу.

“У травні розпочнемо дискусію з Парламентом по 3 проектам – пенсійна та земельна реформи, а також приватизація неефективних держкомпаній”, — написав прем’єр на своїй сторінці у Twitter.

Очільник уряду також наголосив, що відповідний проект пенсійної реформи уже підготовлений урядом і наразі триває технічна робота.

Ми забезпечимо цього року перерахунок пенсій для 9 млн пенсіонерів з 12 млн. Ми забезпечимо оновлення пенсій від 200 грн на місяць до 1 тис. грн на місяць для більш як 5 млн пенсіонерів", — сказав В.Гройсман.

Нагадаємо, 13 квітня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав місцеву владу Кропивницького забезпечити високу якість дорожніх робіт, аби вже за 5-7 років змінити ситуацію на дорогах в країні.