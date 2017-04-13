Дискуссии с ВР по пенсионной, земельной реформам и приватизации начнется в має - В.Гройсман
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Находясь с рабочим визитом в Кропивницкому, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о приоритетах для государства и выделил пять ключевых направлений, которые включены в пакет реформ, сообщает корреспондент УНН.
Премьер-министр отметил, что правительство уже подготовило проект пенсионной реформы и заканчивает техническую работу.
"В мае начнем дискуссию с Парламентом по 3 проектам - пенсионная и земельная реформы, а также приватизация неэффективных госкомпаний", - написал премьер на своей странице в Twitter.
Глава правительства также отметил, что соответствующий проект пенсионной реформы уже подготовлен правительством и сейчас идет техническая работа.
Мы обеспечим в этом году перерасчет пенсий для 9 млн пенсионеров с 12 млн. Мы обеспечим обновление пенсий от 200 грн в месяц до 1 тыс. грн в месяц для более 5 млн пенсионеров", - сказал В.Гройсман.
Напомним, 13 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал местные власти Кропивницкого обеспечить высокое качество дорожных работ , чтобы уже через 5-7 лет изменить ситуацию на дорогах в стране.