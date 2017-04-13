Дискуссии с ВР по пенсионной, земельной реформам и приватизации начнется в має - В.Гройсман

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43451 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103125 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158272 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117226 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117011 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112854 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104500 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107134 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103621 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154045 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Дискуссии с ВР по пенсионной, земельной реформам и приватизации начнется в має - В.Гройсман

Дискуссии с ВР по пенсионной, земельной реформам и приватизации начнется в має - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 9166 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Находясь с рабочим визитом в Кропивницкому, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о приоритетах для государства и выделил пять ключевых направлений, которые включены в пакет реформ, сообщает корреспондент УНН.

Премьер-министр отметил, что правительство уже подготовило проект пенсионной реформы и заканчивает техническую работу.

"В мае начнем дискуссию с Парламентом по 3 проектам - пенсионная и земельная реформы, а также приватизация неэффективных госкомпаний", - написал премьер на своей странице в Twitter.

Глава правительства также отметил, что соответствующий проект пенсионной реформы уже подготовлен правительством и сейчас идет техническая работа.

Мы обеспечим в этом году перерасчет пенсий для 9 млн пенсионеров с 12 млн. Мы обеспечим обновление пенсий от 200 грн в месяц до 1 тыс. грн в месяц для более 5 млн пенсионеров", - сказал В.Гройсман.

Напомним, 13 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал местные власти Кропивницкого обеспечить высокое качество дорожных работ , чтобы уже через 5-7 лет изменить ситуацию на дорогах в стране.

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