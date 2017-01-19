Е.Ставицький швидше за все перебуває в Ізраїлі – В.Неволя
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький (Натан Розенберг) за даними Інтерполу, швидше за все знаходиться в Ізраїлі, його активно розшукують. Про це під час прямої лінії заявив керівник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя, передає УНН.
"Е.Ставицький дійсно за нашими даними може перебувати в Ізраїлі і він перебуває в розшуку і розшук його активний",- повідомив В.Неволя.
Також він відзначив високу ефективність та результативність взаємодії з ізраїльською стороною.
"Ізраїль активно з нами співпрацює. Ця співпраця знаходиться на дуже хорошому рівні… Про те, що той чи інший фігурант розшуку виїжджає в якусь іншу країну вони дуже оперативно передають інформацію", - додав В.Неволя.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України направила запит до Ізраїлю щодо видачі колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького (Натана Розенберга).