Е.Ставицький швидше за все перебуває в Ізраїлі – В.Неволя
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий (Натан Розенберг) по данным Интерпола, скорее всего находится в Израиле, его активно ищут. Об этом во время прямой линии заявил руководитель рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола Василий Неволя, передает УНН.
"Э.Ставицкий действительно по нашим данным может находиться в Израиле и находится в розыске и розыск его активный", - сообщил В.Неволя.
Также он отметил высокую эффективность и результативность взаимодействия с израильской стороной.
"Израиль активно с нами сотрудничает. Это сотрудничество находится на очень хорошем уровне... О том, что тот или иной фигурант розыска выезжает в другую страну они очень оперативно передают информацию", - добавил В.Неволя.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Израиль по выдаче бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого (Натана Розенберга).