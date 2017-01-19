Е.Ставицький швидше за все перебуває в Ізраїлі – В.Неволя

"Э.Ставицкий действительно по нашим данным может находиться в Израиле и находится в розыске и розыск его активный", - сообщил В.Неволя.

Также он отметил высокую эффективность и результативность взаимодействия с израильской стороной.

"Израиль активно с нами сотрудничает. Это сотрудничество находится на очень хорошем уровне... О том, что тот или иной фигурант розыска выезжает в другую страну они очень оперативно передают информацию", - добавил В.Неволя.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Израиль по выдаче бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого (Натана Розенберга).