Disney повернула режисера франшизи "Вартові Галактики" до зйомок стрічки

КИЇВ. 15 березня. УНН. Режисер Джеймс Ганн, зі скандалом звільнений в липні 2018 року кіностудією Disney, знову прийнятий на роботу в компанію і займеться зйомками третьої частини популярної кіносаги “Вартові Галактики” (Guardians of the Galaxy). Про це повідомляє The Hollywood Reporter, передає УНН.