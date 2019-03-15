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Disney повернула режисера франшизи "Вартові Галактики" до зйомок стрічки

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Режисер Джеймс Ганн, зі скандалом звільнений в липні 2018 року кіностудією Disney, знову прийнятий на роботу в компанію і займеться зйомками третьої частини популярної кіносаги “Вартові Галактики” (Guardians of the Galaxy). Про це повідомляє The Hollywood Reporter, передає УНН.

Disney повернула режисера франшизи "Вартові Галактики" до зйомок стрічки

Причиною звільнення стали нетактовні коментарі режисера в Twitter, опубліковані ним декілька років тому, в яких міститься ряд спірних висловлювань, в тому числі на теми сексуального насильства. Ганн приніс вибачення і видалив свої багато старих повідомлень, проте керівництво Disney прийняло рішення про його звільнення, незважаючи на те, що група відомих акторів, серед яких був, зокрема, зірка фільмів “Форсаж” (The Fast and the Furious) Він Дізель, опублікувала відкритий лист на його підтримку.

Після звільнення Ганна Disney на невизначений час призупинила виробництво третьої частини “Вартових Галактики” і, як зазначає The Hollywood Reporter, на протязі декількох місяців студія не могла підібрати нового режисера для зйомок фільму.

Тим часом Ганн був прийнятий на роботу в кінокомпанію Warner Bros, де уклав контракт на роботу над сценарієм і зйомки продовження фільму “Загін самогубців” (Suicide Squad, 2016). За даними THR, Ганн завершить спочатку роботу над фільмом “Загін самогубців”, який повинен вийти на екрани 6 серпня 2021 року, а потім повернеться до фільму “Вартові Галактики”.

Як повідомляв УНН, Disney звільнив режисера франшизи “Вартові Галактики”.

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